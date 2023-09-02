سيد صادق: سعيد وفخور بتكريمي في مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة

علق الفنان سيد صادق، على تكريمه بمهرجان الدراما بمدينة العلمين، قائلا: المسئولين عن الحفل قرروا تكريم كبار النجوم بشكل فاجئ الجميع.



وأضاف سيد صادق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، أن تكريمي مفاجاه جميلة وانبسطت من التنظيم وتواجد المهرجان بمدينة العلمين، فهي واحدة من أفضل مدن العالم السياحية.



وأكمل: مدينة العلمين وضعت نفسها على خريطة السياحة العالمية بقوة، فهي أصبحت جاذبية للمواطنين والسائحين.



وأختتم حديثه، قائلا: مش مصدق نفسي بما حدث في الدولة من تطوير وتنمية، وكنت سعيد للغاية بتكريمي وتقديري من قبل القائمين على مهرجان الدراما بمدينة العلمين.