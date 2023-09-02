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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد صادق: سعيد وفخور بتكريمي في مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة

الفنان سيد صادق
الفنان سيد صادق

علق الفنان سيد صادق، على تكريمه بمهرجان الدراما بمدينة العلمين، قائلا: المسئولين عن الحفل قرروا تكريم كبار النجوم بشكل فاجئ الجميع.


وأضاف سيد صادق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، أن تكريمي مفاجاه جميلة وانبسطت من التنظيم وتواجد المهرجان بمدينة العلمين، فهي واحدة من أفضل مدن العالم السياحية.


وأكمل: مدينة العلمين وضعت نفسها على خريطة السياحة العالمية بقوة، فهي أصبحت جاذبية للمواطنين والسائحين.


وأختتم حديثه، قائلا: مش مصدق نفسي بما حدث في الدولة من تطوير وتنمية، وكنت سعيد للغاية بتكريمي وتقديري من قبل القائمين على مهرجان الدراما بمدينة العلمين.

 

سيد صادق الفنان سيد صادق مهرجان الدراما مدينة العلمين اخبار التوك شو

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