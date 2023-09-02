تاركا ميراث يقدر بمليار دولار.. وفاة أسطورة الموسيقى جيمي بافيت

أكدت عائلة النجم الموسيقى جيمي بافيت وفاته عن عمر يناهز 76 عاما.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قالت عائلته في بيان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: “توفي جيمي ليلة الأول من سبتمبر محاطًا بعائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه”.

واضافت العائلة في البيان: " لقد عاش حياته كأغنية حتى آخر نفس وسيفتقده الكثيرون إلى أبعد الحدود، ترك الموسيقي الشهير إرثًا لا يصدق من حياته المهنية التي استمرت 60 عامًا وثروة صافية ضخمة قدرت مؤخرًا بمليار دولار".

ترك مغني مارغريتافيل وراءه زوجته جين سلاجسفول، التي تزوجها عام 1977، وأطفاله الثلاثة، سافانا وسارة وكاميرون.

وفاة أسطورة الموسيقى جيمي بافيت تارك ميراث يقدر بمليار دولار

قبل أن يعقد قرانه على جين، كان متزوجًا من امرأة تدعى مارجي واشيشيك لمدة ثلاث سنوات من عام 1969 إلى عام 1972.

تدفقت التعازي على جيمي عبر الإنترنت حيث كتب أحد المستخدمين على X: "موسيقي أسطوري وقوي. شكرًا على كل الأغاني".

كان جيمي يتعامل مع مشاكل صحية قبل وفاته وكان يدخل ويخرج من المستشفى في الأشهر التي سبقت الآن.

وكان تم إدخاله إلى المستشفى في شهر مايو، مما أدى إلى تأجيل حفل Jimmy Buffett وحفل Coral Reefer Band الذي كان من المقرر عقده في ذلك الوقت.