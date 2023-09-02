بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.. الشرقية تستعد لافتتاح 93 مشروعا خدميا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنية و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليون و 700 ألف جنيه و 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و 603 مليون جنيه و 41 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليون و 200 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.