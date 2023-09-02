تطوير ورفع كفاءة 4 مجازر حكومية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وذلك عن طريق رفع كفاءة المجازر الحكومية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية لضمان وجود لحوم آمنة حمراء وتحارب بشكل كبير ظاهرة الذبح العشوائى خارج الأماكن الرسمية التى تسبب العديد من الأمراض، والأوبئة الفتاكة التى تدمر صحة الإنسان .

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ووزارة التنمية المحلية و جهاز تعمير سيناء واستشاري مشروع التطوير للمرور على كل مجزر وذلك في حضور مديري الإدارات التابع لها المجزر( الزقازيق - ديرب نجم - أبوكبير - فاقوس ) للعمل على تسهيل المعوقات وإعداد تقرير لإستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتأكيد على ضرورة الإنتهاء من تطويرها في توقيتها المحددة وتطبيق كافة الإشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن هذا التطوير يأتى بشأن خطة الدولة للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير) لتطوير ورفع كفاءة عدد ( ٤ ) مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية وتحويلها إلى مجازر نصف آليه بإنشاءات وأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية ضمن المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.