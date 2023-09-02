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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ازهر الشرقية يعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من السبت الموافق 2023/9/2 م، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه سيتم قبول طلبات الالتحاق للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اعتبارًا من السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك للراغبين في الإلتحاق بالبرنامج التأهيلى للشهادة الاعدادية الأزهرية، للعام الدراسى 2024/2023.

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن ذلك سيتم وفق القواعد والشروط التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية ومنها حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 65%، حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي2023/2022 ، بالإضافة إلى اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف الذي يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2024/2023.

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وأوضح الشيخ سعد عبد المنعم حجازي، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها، أصل الشهادة الإعدادية العامة، أصل شهادة الميلاد، على أن يتم التقديم على بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط https://azhar.gov.eg، مع تطبيق كافة الشروط والضوابط المعلن عنها للالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام.

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