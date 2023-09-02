محاولة اغتيال القذافي.. مسئول إيطالي: فرنسا أسقطت طائرة تحمل 81 شخصًا عام 1980

قال رئيس وزراء إيطاليا السابق جوليانو أماتو في مقابلة نشرت، اليوم السبت، إن صاروخا للقوات الجوية الفرنسية أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب فوق البحر الأبيض المتوسط عام 1980 في محاولة فاشلة لاغتيال الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي.

ناشد رئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إما دحض أو تأكيد معلوماته حول سبب تحطم الطائرة في 27 يونيو 1980، والتي أسفرت عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 81 شخصًا على متن الرحلة الداخلية الإيطالية.

في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الصادرة في روما، قال رئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو إنه مقتنع بأن فرنسا ضربت الطائرة أثناء استهداف طائرة عسكرية ليبية.

وبينما أقر بأنه ليس لديه دليل دامغ، أكد أماتو أيضًا أن إيطاليا أبلغت القذافي، وبالتالي فإن الليبي، الذي كان عائداً إلى طرابلس من اجتماع في يوغوسلافيا، لم يستقل الطائرة العسكرية الليبية.

إن سبب الحادث هو أحد أكثر الألغاز ديمومة في إيطاليا الحديثة. يقول البعض إن قنبلة انفجرت على متن طائرة إيتافيا أثناء رحلة من بولونيا إلى صقلية، بينما يقول آخرون إن فحص الحطام، الذي تم انتشاله من قاع البحر بعد سنوات، يشير إلى أنها أصيبت بصاروخ.

أشارت آثار الرادار إلى موجة من نشاط الطائرات في ذلك الجزء من السماء عندما سقطت الطائرة.

نقل عن أماتو قوله: "النسخة الأكثر مصداقية هي مسؤولية القوات الجوية الفرنسية بالتواطؤ مع الأمريكيين والذين شاركوا في حرب في السماء مساء ذلك اليوم من يوم 27 يونيو".

وقال أماتو إن الناتو يعتزم "محاكاة مناورة، بمشاركة العديد من الطائرات، والتي كان من المفترض أن يتم خلالها إطلاق صاروخ" على القذافي كهدف.

ووفقا لأماتو، يُزعم أن صاروخا أطلقته طائرة مقاتلة فرنسية أقلعت من حاملة طائرات، ربما قبالة الساحل الجنوبي لكورسيكا.

كان ماكرون، البالغ من العمر 45 عاماً، طفلاً صغيراً عندما سقطت طائرة الركاب الإيطالية في البحر بالقرب من جزيرة أوستيكا الإيطالية الصغيرة.

قال أماتو لصحيفة "لا ريبوبليكا": "أسأل نفسي لماذا لا يرغب رئيس شاب مثل ماكرون، على الرغم من كونه غريبا عن مأساة أوستيكا، في إزالة العار الذي يثقل كاهل فرنسا". "ويمكنه إزالته بطريقتين فقط - إما إثبات أن هذه الأطروحة لا أساس لها من الصحة أو، بمجرد التحقق من أساس (الأطروحة)، من خلال تقديم أعمق الاعتذارات لإيطاليا ولأسر الضحايا باسمه وحكومته."

قال أماتو، البالغ من العمر 85 عاماً، إنه في عام 2000، عندما كان رئيساً للوزراء، كتب إلى رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا آنذاك، بيل كلينتون وجاك شيراك، على التوالي، للضغط عليهما لتسليط الضوء على ما حدث. لكن أماتو قال في نهاية المطاف، إن تلك التوسلات أسفرت عن "صمت تام".

وعندما استفسرت وكالة أسوشيتد برس من مكتب ماكرون، قال يوم السبت إنه لن يعلق على الفور على تصريحات أماتو.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أماتو إلى توضيح ما إذا كانت لديه عناصر ملموسة تدعم تأكيداته حتى تتمكن حكومتها من متابعة أي تحقيق إضافي.

قالت ميلوني في بيان صادر عن مكتبها إن كلمات أماتو "تستحق الاهتمام"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق حدد أن تأكيداته هي "ثمرة استنتاجات شخصية".

التأكيدات على التورط الفرنسي ليست جديدة. وفي مقابلة تلفزيونية عام 2008، ألقى الرئيس الإيطالي السابق فرانشيسكو كوسيغا، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الحادث، باللوم في الحادث على صاروخ فرنسي كان هدفه طائرة عسكرية ليبية، وقال إنه علم أن الفرع العسكري للمخابرات الإيطالية قد أبلغ القذافي.

بعد أسابيع قليلة من تحطم الطائرة، تم اكتشاف حطام طائرة ليبية من طراز ميج، مع جثة قائدها المتحللة بشدة، في الجبال النائية في جنوب كالابريا.