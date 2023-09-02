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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مظاهرات في النيجر لطرد 1500 جندي فرنسي| فيديو

النيجر
النيجر

عرضت قناة “العربية”، تقريرا، بشأن مصير الجنود الفرنسين في النيجر، بعد الإطاحة بـ محمد بازووم الرئيس المنتخب.

وحسب التقرير المذاع عبر قناة العربية، فإن مؤيدي المجلس العسكري في النيجر، يحاصرون 1500 جندى بالقاعدة العسكرية في العاصمة نيامي.

وقال أحد المتظاهرين أمام القاعدة العسكرية بالنيجر: يجب أن يرحل جنود فرنسا فورا، فهم يستغلون الأرض والثروات منذ سنوات.

وأوضح متظاهر آخر، قائلا: "نريد التغيير، واستبدال القوات الفرنسية، بقوات روسية أكثر فاعلية".

طرد السفير الفرنسي

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، اليوم السبت، وطالب الادعاء العام في النيجر، السلطات المعنية، باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته؛ لأنه لم يعد دبلوماسيا، وليس لديه تصريح إقامة، ووجوده على أراضي النيجر، يمثل مخاطر جسيمة، تتمثل في المساس بالأمن والسلامة الوطنية.


 

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