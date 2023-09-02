تصاعد وتيرة الاحتجاجات في محيط القاعدة العسكرية في النيجر

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ،اليوم السبت، في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

ووصل أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ قليلإلى محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

وطالب الإدعاء العام في النيجر السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته لأنه لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة، ووجوده على الأراضي النيجرية يمثل مخاطر جسيمة تتمثل في مس الأمن والسلامة الوطنية.

وأطلق المجلس العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا على فرنسا، متهما باريس “بالتدخل الصارخ” من خلال دعم رئيس البلاد المخلوع بينما احتشد المتظاهرون بالقرب من قاعدة فرنسية خارج العاصمة نيامي.

وقال المتحدث باسم النظام الكولونيل أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة لبازوم “تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في شؤون النيجر الداخلية”.