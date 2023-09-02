برلمانية: قرار إنشاء وحدة «بريكس» هدفه استعداد مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية

قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار انضمام مصر لمجموعة "بريكس" فى يناير 2024، يستلزم قرارات من الدولة والحكومة المصرية، مؤكدة على أن تكون مصر على أتم الاستعدادات لجذب الاستثمارات .

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن إصدار مجلس الوزراء بأن يكون هناك تجمع أو وحدة لـ"بريكس"، يأتى لفحص المشروعات التى تستطيع التعامل بها مع دول البريكس فى الفترة القادمة .

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قرار التجمع لـ"بريكس" يأتى لفحص جميع الملفات التى تستطيع من خلالها التعامل مع دول الأعضاء، وجذب السياحة وتحديد هيئة الاستثمار فى فحص المشروعات الاستثمارية، التى يمكن التعامل مع مجموعة بريكس فى الفترة القادمة .

وأوضحت، أن الوحدة التى تم إنشاؤها بمجلس الوزراء مهمتها متابعة هذه الملفات مع الجهات المختلفة ومع مجموعة الدول، وهناك العديد من الملفات ستصبح منفتحة مع دول "البريكس"، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستكون متعلقة بالاستيراد وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى مشروعات سيتم إنشاؤها داخل مصر وتوطين الصناعة المحلية.