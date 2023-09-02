تطوير وتحديث مصيف العاملين بجامعة المنصورة في جمصة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت عمليات تطوير وتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة فى اطار المتابعة المستمرة لعمليات تطوير المنشآت الجامعية .

بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم انجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.

وشدد خلال الجولة على سرعة الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير الوحدات فى القريب العاجل ليكون المصيف جاهزا من كافة التجهيزات لاستقبال العاملين بالجامعة



مشيرًا الى حرص إدارة جامعة المنصورة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف



مصيف العاملين بمدينة جمصة تم انشائه على مساحة ٥٠٠ متر مربع ويضم أربعة أدوار الدور الأول عبارة عن ١١ غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام و الثلاثة الأدوار العليا تضم ١٨ وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة العاب أطفال.

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