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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة الأهلية تستعد للعام الدراسي 2023-2024 بـ 6 برامج جديدة |تفاصيل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت  ، اجتماعًا بمديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ، وتابع خلال الجولة التفقدية بالجامعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية كما استطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور عن مدى سهولة إجراءات القبول بالبرامج المختلفة والتعرف عل المشكلات التى تواجههم أثناء القبول بالجامعة
وبحث خلال الاجتماع بمديرى البرامج خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.
وتم بحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 6 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى : برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمى والعمليات الالكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بالاضافة الى 6 برامج تستقبل الطلاب للعام الثانى وهى برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعى، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.
وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على أهمية اعلان الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الجديد.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب، أعضاء المكتب الفنى.

 

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