آخر تصعيدات الاحتلال.. اعتقال شابين وفتاة من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين وفتاة فلسطينيين من المسجد الأقصى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.

ومن ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين خلال صد هجوم للمستوطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم، في منطقة راس النخل، الواقعة جنوبي البلدة.

ووجهت دعوات عبر سماعات المساجد، للفلسطينيين؛ للتصدي للمستوطنين، ونجدة المزارعين، ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين والمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأصيب 6 مواطنين بالرصاص المطاطي، وآخران بالحجارة، فيما أصيب 3 مستوطنين بالحجارة.