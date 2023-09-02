سمكة أرنب البحر تثير الرعب على شواطئ ليبيا.. ماذا حدث؟

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسمكة قاتلة على شواطئ ليبيا أثارت الرعب لدى المواطنين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، ظهرت سمكة أرنب البحر على شواطئ ساحل مدينة سرت وتكمن خطورتها في السم الذي تحتويه حيث يمكنه القتل بفاعلية.

وبالرغم من شكلها الذي قد يبدو لطيفا كالأرانب، فإنها في الحقيقة سمكة قاتلة وفتاكة، تعرف بسمكة أرنب البحر القاتلة.

وتعتبر سمكة الأرنب، فصيلة من الأسماك يطلق عليها أيضًا سمكة الثعلب، وهي تشبه أسماك الفراشة في بعض أنواعها، لكنها مختلفة في الفم المدبب عن أسماك الفراشة ذات الفم البارز نوعًا ما، وهي تنمو حتى يبلغ طولها 40 سم.

وأُطلق على سمكة الأرنب هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، وتمتلك غدد عالية السمية تشكل خطرًا على حياة من يتناولها.