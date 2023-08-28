بعد ظهورها بمرسى علم.. تعرف على سمكة "مولا مولا" النادرة وأضرارها؟

شهدت سواحل البحر الأحمر في الفترة الأخيرة أحداثًا بيئية فريدة ومثيرة للإعجاب، حيث تم رصد ظهور كائنات بحرية نادرة ومهددة بالانقراض تحت أعماق المياه الزرقاء. ومن بين هذه الكائنات النادرة ظهرت سمكة "مولا مولا" أو ما يُعرف بـ "سمكة الشمس"، والتي تعد واحدة من أكثر الأنواع المذهلة والثقيلة في عالم البحار.

ظهور مميز:

تم رصد سمكة "مولا مولا" بمنطقة شعاب الفنستون قبال سواحل مدينة مرسى علم في البحر الأحمر ثم ابودباب ، مما أضاف للمنطقة جاذبية بيئية مميزة. تُعد تلك الظاهرة البيئية نقطة جذب لعشاق البحر والغوص لاكتشاف هذا الكائن البحري النادر.

سمكة "مولا مولا":

سمكة "الشمس" أو "مولا مولا" هي إحدى أنواع الأسماك البحرية العظيمة الحجم والوزن. يصل وزن البالغين منها إلى حوالي 1000 كيلوجرام، وهذا ما يجعلها واحدة من أثقل الأسماك في المحيطات.

نمط الحياة والتغذية:

تتغذى سمكة "الشمس" على مجموعة متنوعة من الغذاء مثل قناديل البحر والحبار والقشريات والأسماك الصغيرة. تعتمد على تلك المجموعة الغذائية المتنوعة للحفاظ على حجمها الكبير.

دورها البيئي:

تلعب سمكة "مولا مولا" دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن البيئة البحرية، حيث تساهم في تنظيم عدد من الكائنات البحرية الأخرى.

حماية النوع:

تعد سمكة "الشمس" نوعًا نادرًا ومعرضًا للتهديد، وقد تم تصنيفها كـ "معرضة للخطر" من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

الحفاظ على التوازن البيئي:

تأتي ظهورات سمكة "مولا مولا" كدليل على سلامة البيئة البحرية وتوازنها، وتشجع على ضرورة حماية والمحافظة على البيئة البحرية والأنواع النادرة.

ظهور سمكة "مولا مولا" على سواحل مرسى علم يُعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحار ويمثل فرصة لاكتشاف هذا الكائن البحري الرائع.