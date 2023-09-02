عبد السند يمامة: دخلت انتخابات رئاسة حزب الوفد كنوع من التحدي وكسبتها

كشف عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، تفاصيل خوضه انتخابات حزب الوفد والفوز برئاسته، مؤكدا أنه لم يكن ينوي الترشح من الأساس.

وأوضح عبد السند يمامة، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه ترشح لحزب الوفد كنوع من أنواع التحدي، لافتا إلى أن الـ 9 الذين خرجوا على المستشار بهاء أبو شقة، طلبوا منه أن يكون رئيسا للحزب، ولكنه رد قائلا: "أنا مع الشرعية، ولم أنضم لهم".

وأضاف عبد السند يمامة: “قبل انتهاء رئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب منى الإمضاء على عقد، وإما سيتم شطبي من الحزب”، لافتا إلى أنه قرر في هذه اللحظة، خوض انتخابات رئاسة الحزب.

ميراث وتراث

وأكد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن هناك أسر تتعامل مع حزب الوفد على أنه ميراث وتراث، وليس حزبا سياسيا.

وعن دخوله حزب الوفد منذ البداية قال إن المهندس صلاح دياب توسط لدى السيد البدوي لدخول حزب الوفد .