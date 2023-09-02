عبد السند يمامة: بعت كتير من أرضنا عشان التعليم وعوضتها 10 أضعاف

تحدث عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن نشأته قائلا: "والدي كان من كبار الفلاحين، وانتقل للعيش بالجيزة".

وأوضح عبد السند يمامة، خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، قائلا: "أنا وأسرتي ملتزمين، وعمري ما ضربت حد من ولادي، وتجاوزت الـ 70، ولم أنضم لمجموعة أو جماعة".

باع أرضه واستردها

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه التحق بكلية الحقوق، ثم سافر إلى فرنسا؛ للحصول على الدكتوراه، معقبا: "سافرت فرنسا على حسابي، وبعت كتير من أرضنا عشان التعليم، وأما رجعت بعد الدكتوراه؛ اشتغلت مباشرة، وقدرت أرجع كل الارض اللي بعتها 10 أضعاف".

وأكد عبد السند يمامة، أنه كتب أكثر من 30 مؤلفا في القانون، وتدرب في مكتب محمد زين بركة، وبعدها افتتح مكتبا للمحاماة وعمل بمفرده.