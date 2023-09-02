فساد منهجي.. مسؤول أوكراني يستخدم رشاوى المتهربين من التجنيد لشراء منازل فاخرة

زعم تحقيق أن مسؤولًا عسكريًا أوكرانيًا سابقًا اشترى لنفسه فيلا وسيارات بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني في إسبانيا بعد تلقيه رشاوى من رجال حاولوا الهروب من الخدمة العسكرية.

ووفقا لما نشرته التلجراف البريطانية، اتهم يفهين بوريسوف، 51 عاما، الذي كان المفوض العسكري لمنطقة أوديسا، بتلقي ما يقرب من 200 رشوة، فضلا عن الفرار بشكل غير قانوني من البلاد خلال الأحكام العرفية.

وبحسب التلجراف، اعتقل يفهين بوريسوف، المسؤول الأوكراني، في يوليو ووجهت إليه تهمة الإثراء غير المشروع.

يزعم مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا أن الرئيس السابق للتجنيد في منطقة أوديسا الجنوبية حصل على رشاوى بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني من المتهربين المحليين من التجنيد.

ينفي بوريسوف جميع الاتهامات، ويقول محاموه إنه ليس لديه علم بالممتلكات والمركبات التي تم شراؤها باسم أفراد الأسرة. وسوف يواجه عقوبة السجن 10 سنوات في حالة إدانته.

انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بانتظام الفساد في عملية التجنيد، حيث ورد أن آلاف الرجال يحاولون تفادي الاستدعاء مع وصول عدد القتلى الأوكرانيين إلى 70 ألفًا.

ألقى حرس الحدود الأوكراني القبض على حوالي 20 ألف رجل أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، إما عن طريق عبور الحدود خارج نقاط التفتيش الرسمية أو باستخدام أوراق مزورة.

وفقًا لتحقيق أجرته تاسك فورس، وهي منظمة غير حكومية قريبة من إدارة الرئيس زيلينسكي، استخدم بوريسوف أكثر من 3.4 مليون جنيه إسترليني لشراء فيلا من خمس غرف نوم مع حوض سباحة وساونا في منتجع ماربيا السياحي الراقي.

يقع "المنزل الخيالي" على قطعة أرض مساحتها 1600 متر مربع تطل على الساحل في منطقة سييرا بلانكا، والتي توصف بأنها "بيفرلي هيلز كوستا ديل سول". ووصف وكيل عقاري الفيلا بأنها "مثالية لأولئك الذين يبحثون عن أعلى مستوى من الراحة والأمان والخصوصية".

يزعم التحقيق الذي أجرته فرقة العمل في منظمة تاسك فورس، والذي تم تسليمه إلى صحيفة التلجراف، أن العقار تم شراؤه باسم والدة بوريسوف، ناديا.وفي وقت شرائه في الربيع، بلغت قيمة العقار 154 مليون هريفنيا أوكرانية (3.2 مليون جنيه إسترليني).

ووجد المحققون أن أرباح والدة بوريسوف على مدى العشرين عامًا الماضية بلغت ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين هريفنيا (85 ألف جنيه إسترليني). كما اشترت سيارة مرسيدس بنز كهربائية صغيرة تبلغ قيمتها حوالي 64000 جنيه إسترليني في إسبانيا.

تضمنت محفظة عقارات بوريسوف أيضًا مكتبًا في منطقة جولدن مايل المرموقة في ماربيا، تم شراؤه مقابل حوالي 630 ألف جنيه إسترليني باسم زوجته. وبحسب ما ورد اشترت حماة المسؤول أيضًا ثلاث سيارات فاخرة، بما في ذلك سيارة مرسيدس جي واغن، بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

تم استيراد السيارة إلى أوكرانيا كمساعدة إنسانية وتم تسجيلها باسم زوجة بوريسوف، قبل نقلها إلى إسبانيا في ديسمبر الماضي.لم تكن والدة بوريسوف ولا حماته تحملان رخصة قيادة، بحسب المحققين.

في النصف الأول من ديسمبر الماضي، خرج بوريسوف من المستشفى العسكري لكنه لم يعد إلى الخدمة. في ذلك الوقت كان مسؤولاً عن التعبئة في أوديسا. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، غادر أوكرانيا لمدة شهر تقريبًا، وزار مولدوفا وتركيا وسيشيل وإسبانيا.

بموجب الأحكام العرفية، المعمول بها منذ فبراير 2022، يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد دون سبب وجيه.

تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المارقين الذين يتقاضون رشاوى ويهربون الناس إلى خارج البلاد.قال إن الرشوة في وقت الحرب هي "خيانة عظمى"، بعد الإعلان عن أن 30 شخصًا يواجهون تهمًا جنائية كجزء من تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد.

ندد الرئيس الأوكراني بما أسماه "الفساد المنهجي" في الإعفاءات الطبية الممنوحة للأشخاص المتهربين من الخدمة العسكرية في خطاب وطني هذا الأسبوع. قال زيلينسكي: "هناك أمثلة لمناطق ارتفع فيها عدد الإعفاءات من الخدمة العسكرية بسبب قرارات اللجنة الطبية عشرة أضعاف منذ فبراير من العام الماضي".