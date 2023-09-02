150 جنيها شهريا.. بشرى للموظفين بعد ترقيتهم بقرار «المركزي للتنظيم والإدارة»

تسعى الدولة إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين؛ من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعينهم على ظروف المعيشة، وإصدار القرارات التي تصب في صالح المواطن.

ويهتم موظفي القطاع الحكومي، بالترقية، بالتزامن مع إصدار قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.



بشرى سارة لموظفي الحكومة

بشرى سارة أعلنها صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خاصة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذي تم تطبيقه اعتبارا من أول شهر يوليو الماضي.

ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

القرار حمل الرقم 121 لسنة 2023، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر يوليو الماضي، يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، الشريعة العامة لهم.



ترقية وزيادة مرتبات الموظفين



ويترتب على القرارات الصادرة، ما يلي:

- يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

- يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.

- يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

شروط ترقية موظفين الجهاز الإداري للدولة

طبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

ووفقا لأحكام القرار تكون الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال.

وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.