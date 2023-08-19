لـ موظفي الحكومة .. الإجازة بدون أجر تمنع ترقيتك في هذه الحالة

حدد قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عددا من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية.

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الإجازات

نص القانون على أنه لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل، و يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.