أخبار الفن| زوجة سـفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن شقيقتها.. وحادث مروع لمدير أعمال تامر حسني

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن سفاح الجيزة وتامر حسني، نرصد أبرزها فيما يلي:

فجرت إحدى زوجات سـ. فاح الجيزة مفاجأة خلال لقائها في إحدى البرامج عام 2020 ، حيث قالت إن قسيمة زواجهما كان مكتوب بها ألا توجد على ذمته زوجات أخرى.

كشفت إحدى زوجات سفاح الجيزة مفاجأة خلال لقائها في أحد البرامج عام 2020، عن شقيقتها نادين وعن حقيقه ارتباطها بزوجها.

قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته ثم ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

نجا تامر يحيي، مدير أعمال النجم تامر حسني من الموت في حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل وخصوصًا من الجزأ الأمامي.

ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

علم صدي البلد أن إبنة أحمد سعد الرضيعة قد أصيبت في حادث برفقه جدتها و عمتها وشقيقتها.