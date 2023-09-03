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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| زوجة سـفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن شقيقتها.. وحادث مروع لمدير أعمال تامر حسني

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن سفاح الجيزة وتامر حسني، نرصد أبرزها فيما يلي: 

 

 

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

 

فجرت إحدى زوجات سـ. فاح الجيزة مفاجأة خلال لقائها في إحدى البرامج عام 2020 ، حيث قالت إن قسيمة زواجهما كان مكتوب بها ألا توجد على ذمته زوجات أخرى.

كانت مخطوبة .. زوجة سفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

 

كشفت إحدى زوجات سفاح الجيزة مفاجأة خلال لقائها في أحد البرامج عام 2020، عن شقيقتها نادين وعن حقيقه ارتباطها بزوجها.

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

 

قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته ثم ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

 

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

 

نجا تامر يحيي، مدير أعمال النجم تامر حسني من الموت في حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل وخصوصًا من الجزأ الأمامي.

 

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

 

ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

 

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

 

علم صدي البلد أن إبنة أحمد سعد الرضيعة قد أصيبت في حادث برفقه جدتها و عمتها وشقيقتها.

 

سفاح الجيزة تامر حسني

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