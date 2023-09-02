خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

خاص لصدي البلد

علم صدي البلد أن إبنة أحمد سعد الرضيعة قد أصيبت في حادث برفقه جدتها و عمتها وشقيقتها.



وأصيبت رضيعة أحمد سعد بخلع في أحد عظام القدم ، وتبلغ من العمر ٤٠ يوما فقط.



سبب انفصال احمد سعد وعلياء بسيوني

علم صدي البلد أن سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الأسرية .

وعلم صدى البلد أن أخر مشكلة بينهما قبل الطلاق أن مولودته تعرضت لحادث في الوقت الذي كان أحمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعود القاهرة.



للمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أصل غير طيب ومعدن سئ

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

وتابعت: "حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".