ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

في حلقة جديدة من برنامجها "هي وبس" الذي يُعرض على قناة CBC سفرة، كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني.

علاقة صداقة قوية

وأكدت رضوي الشربيني وجود علاقة صداقة قوية تجمعها بعلياء البسيوني منذ ما يقرب من سبع سنوات. وليس هذا فقط، بل تمتلك علاقة جيدة أيضًا مع الفنان أحمد سعد.

شهادة على زواجهما

وأشارت رضوي الشربيني، إلى أنها كانت شاهد على زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني، وعاشت معهما مشاكل كثيرة خلال فترة زواجهما.

لقب "وش السعد"

وأوضحت الإعلامية، أن الكثير من الجمهور أطلق عليها لقب "وش السعد" نسبة إلى انطلاقة أحمد سعد في مجال الفن.

ردًا على اتهامات علياء بسيوني

كما ردت رضوي الشربيني على الاتهامات الموجهة إلى علياء البسيوني، والتي نشرت منشورًا ضد طليقها الفنان أحمد سعد عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

سبب المنشور

وأوضحت رضوي الشربيني أنها نقلت عن علياء البسيوني، أنها قامت بنشر المنشور بسبب حرقة قلبها على ابنتها، التي تعرضت لحادث مروع وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا فقط.

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

وفيما يتعلق بانفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني، أوضحت البسيوني خلال تصريحات خاصة برفقة رضوي الشربيني في برنامج "هي وبس"، أنها توقعت عودته من حفله في السعودية، لكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالي، وقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف.

توجيه اعتذار:

وأقرت علياء البسيوني بخطأها في نشر ذلك المنشور عن والد بناتها، وعبرت عن أملها في أن يعود الثنائي لبعضهما البعض.

برنامج "هي وبس"

وبرنامج "هي وبس" يُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على قناة CBC سفرة ويُذاع على الهواء مباشرة.

وكشف رضوي الشربيني خلال البرنامج تفاصيل مثيرة في حلقتها الجديدة، مسلطة الضوء على علاقتها بأحمد سعد وعلياء بسيوني وكواليس حياتهما المعقدة.