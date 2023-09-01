حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشف صدي البلد التفاصيل الكاملة انفصال الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني .

وعلم صدي البلد أن ابنة احمد سعد تعرضت لحادث سيارة برفقه شقيقتها الصغري وكان معهما والدة علياء بسيوني وشقيقه أحمد سعد وتعرضا لاصابات بالغة وكسور.

وكانت هذه الحادثة قبل سفر أحمد سعد إلى السعودية بيوم واحد " ليلة الدموع" ، ولكن بعد أن علم احمد سعد ان ابنتيه بخير قرر تكمله الحفل وعدم الرجوع لمصر .

وبعدها بيومين حدثت مفاجأة غير متوقعه وهي تورم رجل ابنة احمد سعد الرضيعة ..

في الوقت الذي نشرت علياء صورة ابنتها علي ستوري صفحتها علي انستجرام وهي مصابهةفي قدمها

وفور علم علياء بسيوني بذلك أبلغت أحمد سعد ولكن الأخير بعد قدومه من السعودية ذهب إلي الساحل الشمالي وهو ما فجر الأزمه بينهما حيث طلبت علياء الطلاق وبالفعل تم في خلال ساعات .

طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد:



علم صدي البلد أن سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني العديد من الخلافات الاسرية .

وعلم صدى البلد أن أخر مشكلة بينهما قبل الطلاق ان مولودته الجديدة تعرضت لحادث في الوقت الذي كان أحمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعد إلى القاهرة.



وانفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أصل غير طيب ومعدن سئ

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

وتابعت: "حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".