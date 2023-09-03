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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2744 شخصا بالقافلة الطبية للهلال الأحمر في الشيخ زويد

نشاط فريق الدعم النفسي
نشاط فريق الدعم النفسي للأطفال بالشيخ زويد

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة الطبية التى نظمها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة الصحة على مدى يومين بالشيخ زويد شمال سيناء، 2744 شخصًا، حيث سجل متطوعي الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء بتسجيل حالات المرضى في نقاط التسجيل بكل تخصص .

 

القافلة الطبية:

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنه تم تسجيل الحالات المستفيدة على  النحو التالي: 

‎ 256حالة في عيادة الأطفال، 136 حالة في عيادة الرمد، 107 حالة في عيادة الأنف والأذن 261 حالة في عيادة النساء، 136 حالة في عيادة الباطنة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المرضى والمستفيدين من القافلة الطبية 896 شخصًا. 

‎بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق التوعية الصحية  خدماته، وتمكن من الوصول إلى 700 شخص استفادوا من هذه الخدمات. وتم توفير عيادة لإجراء التحاليل الطبية، واستفاد منها 69 شخصًا. وعلاوة على ذلك، قدم فريق الصحة والسلامة خدماته لـ572 شخصًا.

 

كما تم توزيع شنط أدوات مدرسية للأطفال من سن 7 الي17عام وتوزيع شنط ألعاب على الأطفال الاقل من 7 سنوات، وقدم فريق الدعم النفسي خدماته لعدد 507 طفل وبذلك بلغ إجمالي عدد المستفيدين 2744 شخصًا. 



‎تأتي هذه القافلة الطبية كجزء من جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء، وتعكس التزامنا الدائم بخدمة المجتمع وتحسين صحة المرضى وتوعية الأهالي بالصحة. 

‎وعبر الدكتور خالد زايد رئيس مجلس الادارة عن شكره لجميع المتطوعين الذين شاركوا في هذه القافلة وساهموا في نجاحها، ووعد بالاستمرار في تقديم الدعم والرعاية الصحية للمجتمعات المحلية.
 

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