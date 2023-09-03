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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن  الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة  . 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طن تشمل :  4149 طن رمل و 8947 طن يوريا و 7160 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36051 طن تشمل : 3000 طن نواتج تقطير و 1325 طن خردة و 200 طن زيت طعام و 10464 طن حديد و 9562 طن ذرة و 11500 طن قمح .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2367 شاحنة .

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