ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طن تشمل : 4149 طن رمل و 8947 طن يوريا و 7160 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36051 طن تشمل : 3000 طن نواتج تقطير و 1325 طن خردة و 200 طن زيت طعام و 10464 طن حديد و 9562 طن ذرة و 11500 طن قمح .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2367 شاحنة .