أهم الأخبار.. فتح تنسيق الأزهر 2023.. مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم.. موقف الأهلي من ضم مهاجم الدوري الأمريكي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023



زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب هاواي



14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم



عملات وهواتف.. تحرير 22 محضرا جمركيا لمسافرين في مطار القاهرة



خلص علي أبوه علشان فلوس الكيف | قرار عاجل بشأن جريمة قصر النيل



موقف الأهلي من ضم مهاجم الدوري الأمريكي



نور الشربيني تتوج ببطولة باريس الدولية للإسكواش



خالد سرحان يحتفل بزفاف شقيقته.. صور



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

