خلص علي أبوه علشان فلوس الكيف | قرار عاجل بشأن جريمة قصر النيل

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والده بعد رفضه أعطائه أموال لشراء المواد المخدرة بمنطقة قصر النيل .

وكانت ‏ أجهزة الأمن بالقاهرة ، ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بعد رفضه أعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

‏تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم العثور على جثمان القتيل وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث قام علي اثرها الشاب بالتخلص منه لرفضه اعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تم تحرير محضر ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة ،وتولت النيابة العامة التحقيق.