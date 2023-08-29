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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيضرب ورق رسمي| إحالة صاحب شركة للجنايات بمدينة نصر

صدى البلد

قررت جهات تحقيق مدينة نصر، إحالة صاحب شركة لمحكمة الجنايات ، بتهمة التزوير فى محررات رسمية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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البداية..

عندما توصلت تحريات الإدارة العامة،  لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة،  والجريمةالمنظمة قيام (صاحب شركة تسويق أدوية – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياًتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيداًلطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه وأمكنضبطه، وبتفتيش الشركة عثر على (عدد 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيلمسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- عدد 50 خطاب "خالى البيانات" منسوبصدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير" – 33 أكلاشيه منسوبين لبعضالشركات– جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة – فلاش ميمورى- أدوات تستخدم  فى التزوير - 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى) .

وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعةعلى النحو المُشار إليه.

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