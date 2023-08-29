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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق حديد مواقع حكومية | حكم رادع لعاطل الأزبكية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس عاطل لاتهامه بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

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وجاء في امر احالة المتهم، انه قام خلال العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية ..

عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحدالأشخاص أثناء قيادته دراجة نارية وعليها كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع المُشار إليه وتبين صحة ما أدلى به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.

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