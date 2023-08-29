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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. بدء محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة شاب في الوايلي

صدى البلد

تنظر بعد قليل ، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء شخص بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الوايلي.

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كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملًا مصابًا بجرح نافذ وتوفي متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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