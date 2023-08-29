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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهم بمواقعة المريضات.. طبيب روض الفرج يكشف تفاصيل جرائمه مع 60 سيدة

طبيب - أرشيفية
طبيب - أرشيفية

وقائع مثيرة شهدتها قضية طبيب روض الفرج والذي اتهم بمواقعة المريضات في العيادة تحت تأثير المخدر وتصويرهم في أوضاع مخلة، حيث جرى إحالته إلى محكمة الجنايات ومحاكمته.

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اعترافات طبيب روض الفرج في التحقيقات

وقال طبيب روض الفرج، خلال تحقيقات القضية، أنه لم يواقع أي سيدة تحت تأثير المخدر، أو بدون علمها، كما أن ممارسة العلاقة مع طبيب بالنسبة لأي سيدة يعتبر شرف، وأنه كان يخبر ضحاياه بانتظارهم في العيادة بعد المواعيد الرسمية وهو ما كان يعتبره موافقة منهم على إقامة العلاقة، بالإضافة إلى معرفته بهم من خلال حديثهم أو ملابسهم أو طريقة المشي.

وتابع طبيب روض الفرج في اعترافاته، أنه كان يعلم بالمواعيد التي قد تحمل فيها السيدات، وهو ما كان يجعله يأخذ في اعتباراته عدم حمل أي سيدة منه، وكان يقوم بتصويرهن على الهاتف الخاص به أو بكاميرا، كما أنه كان يقوم بمواقعة السيدات وهن تحت تأثير المخدر في بعض الأحيان، إلا أنه كان يخبرهن بعد الإفاقة قائلا - أنتي حسيتي بحاجة - مشيرا إلى أن بعضهن كان يشير بالضحك وآخرين بالاندهاش، وهناك من كانت تمتنع.

وأشار طبيب روض الفرج، إلى أنه مارس العلاقات مع السيدات منذ عام 2007 قرابة 60 مرة، من بينهم 10 سيدات كانت الأمور بدون علمهم أو رضائهم، وكان ذلك بغرض إشباع الرغبة الذكورية لديه فقط، كونه يعاني من مرض عجز، وغرض التصوير كان بدافع مشاهدة نفسه فقط، مضيفا أنه أصيب العجز في عام 2013 وأخذ في تحسين نظامه الغذائي لتعويض المرض.

وكشفت ممرضة طبيب روض الفرج مفاجآت في القضية، حيث قررت بأنها حصلت على مجموع 51% في الثانوية العامة ولم يكن لديها إمكانيات لدخول كلية، ومكثت شهرين في البيت، وعقب ذلك عملت في عيادة طبيب روض الفرج حتى تستطيع توفير مصروفات معهد في العبور، وكانت حينها مخطوبة لشاب وبعد ذلك وقعت علاقة بينها وبينه وعلم الطبيب بها من خلال التحاليل.

وقررت ممرضة طبيب روض الفرج، أن الطبيب أجبرها على توقيع إيصال أمانة حتى لا يفضح أمرها، ثم بدأ في ملامسة جسدها ويطلب منها علاقة كاملة إلا أنها أخبرته في النهاية برفضها، وهددته بفضح أموره حتى تم القبض عليه.

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