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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

شاهيناز فتاة عشرينية لم تكمل بعد ربيعها الثالث والعشرين، إلا أنها وجدت نفسها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة خلع زوجها، بعدما اهتدت بها أفكارها للهروب من ذلك الزوج الذي وصفته في جملة قائلة «مش لارج خالص ومعقد».

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زوجة تطلب الخلع من زوجها

قصة شاهيناز مع زوجها لم تكمل شهورا على الزواج، فهي فتاة بالغة من العمر 23 عاما وتعمل «ميكب أرتيست» وقاطنة بمنطقة التجمع الخامس، وتقدم للزواج منها شاب يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل محاسبا بأحد البنوك، وتعرف عليها من خلال زوج شقيقته، وطلبها للزواج.

بالفعل وافقت شاهيناز على الزواج، وفي وقت قليل تم الانتهاء من التجهيزات، وتحديد موعد الفرح وتقول شاهيناز «كان فرح أسطوري، وكنت فرحانة جدا بيه، وهو مكنش عنده اعتراضات على أي حاجة في حياتي، ولا لبسي ولا شغلي ولا بيدخل في حاجة».

سردت شاهيناز قصتها مع زوجها قائلة «أنا أتجوزت من 7 شهور بس وسكنت في مصر الجديدة، وفي البداية كان الموضوع بالنسبة لي ولجوزي عادي جدا، مفيش اي اعتراض على حاجة بعملها ولا أي حاجة، وروحنا شهر العسل وعملت كل حاجة ومكنش في أي مشاكل».

وتابعت شاهيناز قائلة «من فترة صغيرة بدأ جوزي وإحنا نازلين يكلمني عن اللبس وأنا لابسة إيه وغيري ده واقلعي ده ومتلبسيش ده وأنا كنت ببقى عنيدة ساعات وساعات بسمع كلامه وأسكت، لكن هو طلع فى حاجات كتير بقى مش بيعديها وبينشف دماغه فيها».

شاهيناز: مش عايزني البس البكيني


وقالت شاهيناز «من حوالي شهرين روحت أنا وهو دهب وهناك اعترض كل المايوهات اللي كنت عايزة ألبسها مع إن محدش كان شايفنا والدنيا مكنتش زحمة، وعملت خناقة ولما رجعنا صالحني وجابلي ورد وقالي أنا بغير عليكى والموضوع عدى».

وأكملت شاهيناز: من 15 يوم كنا مجهزين عشان نسافر مع بعض أنا وهو، وحطيت الهدوم في الشنطة قبل ما نحجز وقبل أي حاجة، وهو فتح الشنطة طلع مايوه بكيني قطعتين وقالي إيه ده هيتلبس فين ده بهزار، لما سمع مني إني هلبسه هناك، قالي بتتكلمي بجد قولتله وفيها إيه قالي طيب يا أما السفر يا أما المايوه قولتله على فكرة أنا كنت لابسة زيه في شهر العسل قالي كنتي عروسة جديدة والموضوع ده مش عايز أتكلم فيه تاني إعدلى هدومك قولتله ده اللي عندي راح قالي طيب أنا سايبلك البيت قعدي بقى لوحدك روحت سبته وروحت عند أهلي».

أهله وأهلي حاولوا يصلحوا بينا بس هو راكب دماغه وأنا زعلت منه أنه مش عايز يسمعني.. اختتمت شاهيناز حديثها قائلة «في النهاية وأنا قاعدة مع واحدة صاحبتي قالتلي أرفعي قضية خلع طالما هو راكب دماغه في التصرفات وكمان مش عايز تنفصلوا، ورفعت قضية خلع».

شاهيناز زوجة خلع قضية خلع أخبار الحوادث

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