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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياة نجل لاعب الزمالك قشمير| الحكم علي المتهم بعد قليل

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عبدالعزيز . م"، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليهمحمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهالعليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودتبحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقبإتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كماأحرز سلاحًا أبيض- مطواة قرن غزال- بغير ترخيص

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