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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر..أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث فى موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

اقتحم بيتها .. الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالتعدي جنسيًا على فتاة  ومضاجعتها كرها عنها وفض غشاء بكارتها بمحافظة الجيزة بالإعدام شنقًا .

130 ألف جنيه| تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات لـ جلسة 5 سبتمبر.

هو اللي جري مننا| صدمة باعترافات أصحاب كلب المطرية

استمعت جهات التحقيق بالمطرية، أقوال 3  أشخاص لاتهامهم  باحتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بمنطقة المطرية.

صور وفيديوهات لجسمي.. أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز| القصة كاملة

"بعت له صور بلبس البيت، وكمان صور وفيديوهات لجسمي" تلك كانت بداية أقوال روان في محضر تحقيقات النيابة، في واقعة الابتزاز تهديد فتاة بنشر صورها عارية على موقع التواصل الاجتماعي.

طلب عاجل من النيابة في بلاغ الشيبي ضد الشحات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة ولسماع أقواله في فحص الفيديوهات والتسجيلات والأحراز.

نشرة الحوادث

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