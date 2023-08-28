نشرة الحوادث| الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر..أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز

نشر قسم الحوادث فى موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالتعدي جنسيًا على فتاة ومضاجعتها كرها عنها وفض غشاء بكارتها بمحافظة الجيزة بالإعدام شنقًا .

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات لـ جلسة 5 سبتمبر.

استمعت جهات التحقيق بالمطرية، أقوال 3 أشخاص لاتهامهم باحتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بمنطقة المطرية.

"بعت له صور بلبس البيت، وكمان صور وفيديوهات لجسمي" تلك كانت بداية أقوال روان في محضر تحقيقات النيابة، في واقعة الابتزاز تهديد فتاة بنشر صورها عارية على موقع التواصل الاجتماعي.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة ولسماع أقواله في فحص الفيديوهات والتسجيلات والأحراز.