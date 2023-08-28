صور وفيديوهات لجسمي.. أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز| القصة كاملة

"بعت له صور بلبس البيت، وكمان صور وفيديوهات لجسمي" تلك كانت بداية أقوال روان في محضر تحقيقات النيابة، في واقعة الابتزاز تهديد فتاة بنشر صورها عارية على موقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد صدى البلد التفاصيل الكاملة، لأقوال الضحية المجني عليها في واقعة الابتزاز ونشر صورها على واتساب.



الفتاة ضحية واقعة الابتزاز



وقالت الفتاة المجني عليها: أنا اتعرفت على إبراهيم من خلال جروب على الواتس وبعد مرور أيام بعت له صور لجسمي برضايا من غير أي ضغوطات، وبعدها لقيت المتهم بيهددني بفضح أمري على الفيسبوك".

روان والابتزاز

وتابعت، بعد مرور أيام من التهديد، قال لي: "ابعتيلي صور لجسمك بالكامل"، في ذلك الوقت أنا رفضت، وطلبت منه عدم الحديث في الموضوع ده تاني، ولكن المتهم قام بتهديدي بنشر صوري على الفيسبوك وفضح امري.

وعن بداية التعارف بين المتهم والمجني عليها قالت: "انا كنت موجودة في جروب على الواتس اب، وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن أماكن مختلفة".

وتابعت الضحية في أقوالها، بعدها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت طلب مني صور خاصة وبعدها صاحبها تهديد مستمر لنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.



وجاءت نص اقوال الضحية كالآتي:



س.. ما اسمك

ج.. اسمي روان .س.

س.. ما معلوماتك حول الواقعة محل التحقيقات ؟

ج..اللي حصل أني من سنتين كنت موجودة في جروب شباب وبنات مش فاكره اسمه على الواتس اب وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف كلنا على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة و وقتها اتعرفت على ابراهيم وفي البداية كان بيكلمنى كويس وبيلمحلى انه معجب بيا ومع الوقت قالي انه بيحبني كل دا على الشات بيننا وعاوز يرتبط بيا ومع الوقت بدأ يطلب منى صور ليا وانا عشان بحبه بعت له صور وفيديوهات لجسمى ومنها برضو صور وفيديوهات كتير اوى ليا بلبس البيت ولما لقيت الموضوع طول في الحكاية دى - وانه كل شوية يهددنى بصورى وفيديوهاتى اللى فيها جسمى عشان ابعتله صور وفيديوهات غيرها ليسمى وانا يا إلا ينشرهم على النت فأبعتله صور وفيديوهات غيرها فمع الوقت بدأت ارفض وهو كمان بقى يزيد فتهديده اليومى ليا بنشر صورى اللي عنده على النت لو مبعتلوش صور وفيديوهات لجسمى ولما مكنتش برد عليه ففضل يهددني كتير اوى بيهم فمعرفتش اعمل ايه لينفذ تهديده وينشر صورى فعلا على النت فقولت لماما على اللى حصل كله فقالتلى تعالى تعمل محضر باللى حصل وفعلا رحت مع ماما وعملنا محضر فمباحث الانترنت فالعباسية مع ماما وبعدها عملتله بلوك على الوتس اب ودا كل اللى حصل.

س: متى واين حدث ذلك ؟

ج.. على الواتس اب، انا بعتله صورى وفيديوهاتي اللي صورتها بنفسي في شهر اغسطس لسنة ۲۰۲۲ اللي فات من رقمي وبعدها عملت له بلوك على الواتس اب بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۵

س.. ماذا تعرفي عن المتهم

ج .. هو كل اللي اعرفه عنه ان اسمه ابراهيم، و انا اتعرفت عليه من حوالي سنتين بالتحديد في سنة ۲۰۲۱ على جروب تعارف شباب وبنات من محافظات واماكن مختلفة

س : ما اسم ذلك الجروب تحديدا ؟

ج مش فاكره اسمه لكن كل اللى فاكراه عنه انه كان فيه بنات وولاد كثيرة جدا فيه وبعد ما اتعرفت على ابراهيم خرجت من الجروب دا ومسحته من عندى .

س: ما هي طبيعة المحادثات فيم دا بينك وبين المتهم؟

ج هو في البداية كلمنى كويس وكان بيلمحلى انه معجب بيا ومع الوقت قالى انه بيحبني كل دا في الشات بيني وبينه، وانا وقتها بادلته نفس الشعور وحبيته زى محبنى وكان بيسألني عن اسمى وسنى وعنوانى وكنت بجاوبه على كل اسئلته عنى.

س: هل من ثمة معلومات اخرى عن المتهم

ج..كل اللى اعرفه عنه ان اسمه ابراهيم ومن حلوان معرفش فين بالظبط وكان قايلي ان عنده ٢٢ سنة بس كدا



س: هل تقابلت مع مستخدم رقم الهاتف سالف الذكر في الواقع ؟

ج لا متقابلناش ولا مرة وكل تعاملنا كان على الواتس اب وبس.

س: ما كيفية ارتكاب المتهم للواقعة محل التحقيقات ؟

ج لما انا وهو حبينا بعض فبدأ يطلب مني صور لجسمى وانا بالفعل بعت له صور لجسمي وفيديوهات

س: هل استجبتي لطلب المشكو فى حقه مستخدم رقم الهاتف الف البيان الذاك ؟

ج: ايوة .

س: ما سبب استجابتك لطلب المشكو فى حقه صاحب رقم الهاتف سالف الذكر انذاك ؟

ج عشان فالبداية كنت بحبه واتعلقت بيه





س.. كم عدد المرات التي قمتي بإرسال تلك الصور والفيديوهات الخاصة بك لرقم الهاتف المشكو في حقه ؟

ج بعتله كتير اوى مش فاكره اد ايه

س: هل قمت بإرسال تلك الصور والفيديوهات الخاصة بكي على تطبيقات اخرى ؟

ج.. كنت بيعتله كل صورى وفيديوهاتى لجسمى على تطبيق الواتس اب وبس .

س: هل كان ارسال تلك الصور والفيديوهات محل الواقعة بناء على رضاء وقبول منك انذاك ؟

ج في البدايات كنت ببعتله برضايا لكن مع الوقت حب صور جسمى وبقى شبه يومى يطلب منى صور

وفيديوهات زيادة وبيهددنى بنشرهم على النت فكنت بيعتله غصب عنى.

س: هل استخدم المشكو فى حقه مستخدم رقم الهاتف انف البيان تلك الصور في تهديدك او بثمة افعال اخرى ؟

ج ايوة .

س: كيف وقفت على ذلك ؟

ج.. علشان الموضوع زاد عن حده وكان طلباته كثيرة جدا وكله بتدور حوالين الى ابعتلی تقریبا شبه يومي صور وفيديوهات مختلفة لجسمى وهو بأوضاع مختلفة ليا وكان بيهددنى فكل مرة لو مبعتلوش الصور و الفيديوهات اللي طالبها لجسمى زى مطلب كان بيقولى انه هينشرهم على النت ويفضحنى

س: هل كان ذلك التهديد شفهيا ام كتابيا ؟

ج: كان فالشات بيننا على الواتس اب وبس .

س: ما هو مضمون التهديد الذاك ؟

ج..ابعتيلي صور وفيديوهات لجسمى يا الا هينشر صورى وفيديوهاتي اللي صورتها لجسمى و على كل مواقع التواصل الاجتماعي.



س هل كان ذلك التهديد مصحوب بثمة طلبات اخرى غير ذلك الطلب سالف الذكر ؟

ج لا كل طلباته صور وفيديوهات جديدة علطول الجسمى.



اعترافات المتهم والابتزاز

وقال المتهم، دفي التحقيقات د، :"انا كنت موجود في جروب على الواتس اب، وكنت دايما بكلم بنات ونتقابل في النيادين العامة والمنتزهات بعد التعارف بيينا".

واضاف، في الفترة الاخيرة دخلت على جروب على الواتس اب، كان فيه بنات وشباب، اتعرفت خلالها على فتاة عندها ١٨ سنة، اسمها ر.س، وكان الجروب بيدخله بنات وشباب كتير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة".

الابتزاز

وتابع، بعد ما اتعرفت على الضحية اوهمتها بحبي لها وبعدها طلب منها صور شخصيه وبعدها طلب منها صور وهي مرفضتش وبعتتلي صورها وفي الوقت ده انا قولت لها:" جسمك حلو وعاجبني". واوهمتها بالجواز.



قانون العقوبات

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و تنص المادة 326 من قانون العقوبات على " أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ".

المؤبد

ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ".