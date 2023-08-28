اقتحم بيتها .. الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالتعدي جنسيًا على فتاة ومضاجعتها كرها عنها وفض غشاء بكارتها بمحافظة الجيزة بالإعدام شنقًا .

أمر إحالة المتهم ..

وجاء في أوراق القضية رَقم 18404 لسنة 2022 م جنايات قسم الجيزة المُقيدة برقم 5228 لسنة 2022 م كُلّى جَنُوب الجيزة، للمحاكمة الجنائية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تَتْهم جهات التحقيق "م . س" يبلغ من العمر 42 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، أنه في غضون يومي 5 و6 ديسمبر 2022 م بدائرة قسم شرطة الجيزة، واقع “أ. أ” بغير رضاها.

فاضا غشاء بكارتها..

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقتحم مسكن الفتاة وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض، مهددا بإلحاق الأذى بها، متعديا عليها بالضرب، مضاجعا إياها، فاضا غشاء بكارتها، ووالى مواقعتها حتى صباح اليوم التالي، على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجز المجني عليها دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، بأن اقتحم مسكنها وأغلق الأبواب والمنافذ مانعا إياها من مبارحة المكان مهددا إياها بسلاح أبيض، مرتكبا جريمته محل الاتهام الأول، كما دخل المتهم مسكن المجني عليها سالفة الذكر، ليلًا، بقصد ارتكاب جريمة فيه، وهما الجريمتان محل الاتهامين وأحرز سلاحا أبيض “مطواة”.