عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اقتحم بيتها .. الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالتعدي جنسيًا على فتاة  ومضاجعتها كرها عنها وفض غشاء بكارتها بمحافظة الجيزة بالإعدام شنقًا .

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

أمر إحالة المتهم ..

وجاء في أوراق القضية رَقم 18404 لسنة 2022 م جنايات قسم الجيزة المُقيدة برقم 5228 لسنة 2022 م كُلّى جَنُوب الجيزة، للمحاكمة الجنائية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تَتْهم جهات التحقيق "م . س" يبلغ من العمر 42 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، أنه في غضون يومي 5 و6 ديسمبر 2022 م بدائرة قسم شرطة الجيزة، واقع “أ. أ” بغير رضاها.

 فاضا غشاء بكارتها..

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقتحم مسكن الفتاة وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض، مهددا بإلحاق الأذى بها، متعديا عليها بالضرب، مضاجعا إياها، فاضا غشاء بكارتها، ووالى مواقعتها حتى صباح اليوم التالي، على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجز المجني عليها دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، بأن اقتحم مسكنها وأغلق الأبواب والمنافذ مانعا إياها من مبارحة المكان مهددا إياها بسلاح أبيض، مرتكبا جريمته محل الاتهام الأول، كما دخل المتهم مسكن المجني عليها سالفة الذكر، ليلًا، بقصد ارتكاب جريمة فيه، وهما الجريمتان محل الاتهامين وأحرز سلاحا أبيض “مطواة”.

txt

النساء والذهب.. ليلة القبض على "قذافي" سفاح الجيزة| القصة كاملة

txt

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

130 ألف جنيه| تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

هو اللي جري مننا| صدمة باعترافات أصحاب كلب المطرية

هنحدثلك بياناتك| محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

بعد قليل| بدء محاكمة عامل إنهي حياة موظفة بحدائق القبة

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

النساء والذهب.. ليلة القبض على "قذافي" سفاح الجيزة| القصة كاملة

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

ترشيحاتنا

تظلمات .. قرار عاجل من التضامن بشأن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

الست ماتت .. القبض على سائق صدم سيدة بدمياط

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ