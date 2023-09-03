موقف الأهلي من ضم مهاجم الدوري الأمريكي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من ملف المهاجم الأجنبي قبل بداية الموسم الجديد و الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو " على قناة "TeN" :"حسم جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي موقفه من الأنباء التي تتردد بشأن الدخول في مفاوضات مع الغاني باتريك إجيميانج مهاجم فريق شارلوت الأمريكي.



وأضاف : "لم ندخل في مفاوضات مع اللاعب أو إدارة فريقه خلال الفترة الماضية"

وتابع: "الحديث عن وجود مفاوضات مع الأهلي مع مهاجم شارلوت الأمريكي، ربما محاولة من جانب وكيل أعماله لتسويق اللاعب وربط اسمه بالقلعة الحمراء.

واختتم: "تحركات الأهلي مستمرة خلال الوقت الحالي بين الخطيب وكولر، لحسم صفقة المهاجم الجديد".