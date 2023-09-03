في ذكراه.. قصة معاناة محمود مسعود بسبب شراهة التدخين

يحل اليوم الأحد 3 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمود مسعود، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1962، ورحل عن عالمنا في 11 يونيو عام 2020، عن عمر يناهز الـ 67 عاما.

محمود مسعود وحياته

وُلد محمود مسعود يوم 3 سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

عمل محمود مسعود بعد تخرجه في مسرح الطليعة، لينتقل من المسرح إلى السينما، ويشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلما "المتمرد، الشرسة".



محمود مسعود وأعماله

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ابنته الفنانة إيمان مسعود شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلا "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

محمود مسعود والتدخين

في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها مستشفى الأمل والحياة بالمهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.