تصل إلي السيول.. السعودية تشهد طقسا قاسيا في أنحاء المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاحد، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وذلك بالإضافة إلي حدوث معها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويحدث ذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها, كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي.

وتكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الاوسط والجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

