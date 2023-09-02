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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. نبأ سار بشأن رفع الرواتب لفئة من الموظفين

علم السعودية
علم السعودية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"، عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلاً من 3200 ريال.

ونشر تركي الجعويني المدير العام للصندوق على حسابه في منصة "إكس" توضيحًا للقرار: "انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".

ويتم تطبيق الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر الجاري ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.

ومن أبرز التحديثات كالآتي:

1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى "4000" ريال.

2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يومًا" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يومًا" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من "اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يومًا" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.

5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يومًا" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.

السعودية هدف صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور

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