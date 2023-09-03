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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحذر: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح.

وحسب صحيفة "جلوبال تايمز"، أضاف وانج يي في كلمة له في قاعة المدينة العالمية 2023 أن الصين مستعدة دائمًا لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون.

ولفت وانج إلى أن "عالم اليوم يشهد تسارعا غير مسبوق في التغيير خلال قرن من الزمان"، مضيفا أن هناك “مخاطر الانقسام والمواجهة وفرص للوحدة والتعاون لكن مسار التاريخ سيحدده الاختيارات".

ودعا الوزير، الذي قدم اقتراحا من أربع نقاط في كلمته، "جميع الدول إلى البقاء متحدة ومتعاونة، والسعي إلى التنمية المشتركة وخلق مستقبل أكثر إشراقا". 

وحث على "الالتزام بالتعددية الحقيقية والعمل معا لتحسين نظام الحوكمة العالمية".

وزير الخارجية الصيني الصين الازمة الاوكرانية قارة آسيا الأمن الإقليمي

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