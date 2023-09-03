توقعات بزيادة هجمات الطائرات بدون طيار داخل روسيا الفترة المقبلة

قال مسؤول كبير في كييف إن ضربات وغارات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية من المتوقع أن تتزايد الفترة المقبلة، وسط تقدم أوكرانيا ضد موسكو ، وحتى دحر السيطرة الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

ذكر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي ،أن أوكرانيا زادت من ضرباتها على المناطق التي تسيطر عليها روسيا وستكثف أيضًا الهجمات داخل روسيا نفسها.

ولا تعلن كييف بشكل عام مسؤوليتها بشكل مباشر عن وقوع هجمات خارج أوكرانيا، حيث يقول بودولياك إن مثل هذه الضربات سيتم تنفيذها من قبل "عملاء" أو "مناصرين".

وقال بودولياك : "بالنسبة لروسيا... هناك عدد متزايد من الهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تنطلق من أراضي الاتحاد الروسي، وعدد هذه الهجمات سيزداد ".

تابع :"هذه هي مرحلة الحرب التي تنتقل فيها الأعمال العدائية تدريجياً إلى أراضي الاتحاد الروسي".

وذكر المراقب، كريس ستيفنسون، أن هجمات الطائرات بدون طيار داخل روسيا ستزداد، لأن أوكرانيا تريد ارهاق روسيا، معتمدة في ذلك على الدعم الغربي الكبير.

وما زالت "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا مستمرة منذ فبراير 2022، مع استمرار الصراع في تسجيل خسائر مدمرة وإجبار الملايين من الأوكرانيين على النزوح الجماعي.

بدأ فلاديمير بوتين الحرب بالادعاء بأن جارة روسيا بحاجة إلى "نزع سلاحها ووقف النازية".

وقاومت أوكرانيا محاولة بوتين لاستعادة الأراضي التي خسرها مع انهيار الاتحاد السوفييتي.

