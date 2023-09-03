عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بزيادة هجمات الطائرات بدون طيار داخل روسيا الفترة المقبلة

مسيرة
مسيرة

قال مسؤول كبير في كييف إن ضربات وغارات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية من المتوقع أن تتزايد الفترة المقبلة، وسط تقدم أوكرانيا ضد موسكو ، وحتى دحر السيطرة الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

ذكر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي ،أن أوكرانيا زادت من ضرباتها على المناطق التي تسيطر  عليها روسيا وستكثف أيضًا الهجمات داخل روسيا نفسها.

ولا تعلن كييف بشكل عام مسؤوليتها بشكل مباشر عن وقوع هجمات خارج أوكرانيا، حيث يقول بودولياك إن مثل هذه الضربات سيتم تنفيذها من قبل "عملاء" أو "مناصرين".

وقال بودولياك : "بالنسبة لروسيا... هناك عدد متزايد من الهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تنطلق من أراضي الاتحاد الروسي، وعدد هذه الهجمات سيزداد ".

تابع :"هذه هي مرحلة الحرب التي تنتقل فيها الأعمال العدائية تدريجياً إلى أراضي الاتحاد الروسي".

وذكر المراقب، كريس ستيفنسون، أن هجمات الطائرات بدون طيار داخل روسيا  ستزداد، لأن أوكرانيا تريد ارهاق روسيا، معتمدة في ذلك على الدعم الغربي الكبير.

وما زالت "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا مستمرة منذ  فبراير 2022، مع استمرار الصراع في تسجيل خسائر مدمرة وإجبار الملايين من الأوكرانيين  على النزوح الجماعي.

بدأ فلاديمير بوتين الحرب بالادعاء بأن جارة روسيا بحاجة إلى "نزع سلاحها ووقف النازية".

وقاومت أوكرانيا محاولة بوتين لاستعادة الأراضي التي خسرها مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
 

2022 م الهجمات الرئيس فولوديمير زيلينسكي السيطرة الروسية الطائرات الأراضي الروسية الاتحاد الروسي استمرار الصراع ارهاق الطائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

الإندبندنت: أعضاء فاجنر أصبحوا بلا دفة ويواجهون مستقبلا غامضا

رغم التهديد الروسي.. عبور سفينتين من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود

القبض على أغنى رجل في أوكرانيا

لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي الإثنين.. لماذا الآن؟

أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال

شكوك من رؤساء وقادة سابقين بإيران حول توافر مناخ مناسب بالانتخابات المقبلة

المخابرات البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها في صد الهجوم الأوكراني

صحف السعودية| تصريحات وزيرة بلجيكية تشعل أزمة مع إسرائيل.. تفاصيل قمة العلا العالمية للآثار.. ضبط 15351 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

ترشيحاتنا

خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ