فرح منة القيعي ويوسف حشيش يشعل السوشيال.. شاهد أجمل اللقطات الرومانسية بينهما

اشتعلت السوشيال ميديا، فى الساعات الماضية، بخبر فرح منة القيعي ويوسف حشيش، مساء اليوم الخميس.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر حفل زفاف منة القيعي والفنان يوسف حشيش ونشرت أجمل اللقطات من الفريست لوك وأول لحظة يرى فيها العريس الشاعرة منة القيعي بفستان الزفاف وذلك بعد أيام من الاحتفال بعقد القران.

بدأت مراسم حفل زفاف الشاعرة منة القيعي، منذ قليل، على البلوجر والفنان الشهير يوسف حشيش وسط عدد من الفنانين والأصدقاء والأقارب ومشاهير السوشيال ميديا.



وبدأت قصة الشاعرة الغنائية منة القيعي فى العام الماضي وتمت خطبتها على الفنان يوسف حشيش الذي شارك فى عدد من الأعمال الدرامية ويقدم محتوى هادف على السوشيال ميديا.

وطوال فترة الخطوبة جمعت العديد من اللقطات بين منة القيعي ويوسف حشيش وسط أجواء يسود عليها الرومانسية والمودة والحب جمعت بينهما.

وفيما يلي نعرض لكم أجمل اللقطات الرومانسية التى جمعت بين منة القيعي ويوسف حشيش قبل حفل الزفاف.