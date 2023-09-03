برلمانى: إصدار العملات الرقمية خطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء للدولار

قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي يخطو بخطوات جيدة بعد الكشف عن التصريحات فى إطلاقه للعملات المصرية الرقمية الجديدة، وذلك لأجل النهوض بالجنيه المصرى.

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن إطلاق البنك المركزى للعملة المصرية الرقمية الجديدة، محاولة منه للنهوض بقيمة الجنيه المصرى بعد أزمة الدولار، وإرتفاع سعر الجنيه المصرى مرة أخرى ومحاولته لعمل حوكمة، وذلك لأجل إنتهاء السوق السوداء للدولار بالإضافة إلى خطوات كثيرة أخرى .

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن معظم الدول تقوم بإصدار عملات رقمية للتعامل معها فى البورصة والنواحى المختلفة ، مشيرة إلى أن إطلاق الجنيه الرقمى مهم جدا؛ وذلك للقضاء على السوق السوداء للدولار .

وأوضحت أن البنك المركزى ينوى بالتعامل مع منصات إلكترونية، وعملة إفتراضية مشفرة يتم البيع والشراء بها، مشير إلى أنها خطوة مهمة للإنفتاح على العالم الخارجى، وأشادت أن مصر دائما تخطوا بخطوات لها أهمية كبيرة على الإقتصاد والإستثمار.

وأفادت أن خطوة العملات الرقمية نوع من التطوير الذى يقوم به البنك المركزى لإستقطاب شريحة معينة من العملاء جديدة من داخل وخارج مصر من أجل التشجيع على الإستثمار فى العملة الجديدة .

جدير بالذكر أن البنك المركزى قد أعلن عن تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات وذلك تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزى، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما فى دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، وذلك فى إطار إستكمال خطوات أنتشار وتداول العملات المشفرة.