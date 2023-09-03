عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: إصدار العملات الرقمية خطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء للدولار

البنك المركزي
البنك المركزي

قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي يخطو بخطوات جيدة بعد الكشف عن التصريحات فى إطلاقه للعملات المصرية الرقمية الجديدة، وذلك لأجل النهوض بالجنيه المصرى.

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن إطلاق البنك المركزى للعملة المصرية الرقمية الجديدة، محاولة منه للنهوض بقيمة الجنيه المصرى بعد أزمة الدولار، وإرتفاع سعر الجنيه المصرى مرة أخرى ومحاولته لعمل حوكمة، وذلك لأجل إنتهاء السوق السوداء للدولار بالإضافة إلى خطوات كثيرة أخرى .

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن معظم الدول تقوم بإصدار عملات رقمية للتعامل معها فى البورصة والنواحى المختلفة ، مشيرة إلى أن إطلاق الجنيه الرقمى مهم جدا؛ وذلك للقضاء على السوق السوداء للدولار .

وأوضحت أن البنك المركزى ينوى بالتعامل مع منصات إلكترونية، وعملة إفتراضية مشفرة يتم البيع والشراء بها، مشير إلى أنها خطوة مهمة للإنفتاح على العالم الخارجى، وأشادت أن مصر دائما تخطوا بخطوات لها أهمية كبيرة على الإقتصاد والإستثمار.

وأفادت أن خطوة العملات الرقمية نوع من التطوير الذى يقوم به البنك المركزى لإستقطاب شريحة معينة من العملاء جديدة من داخل وخارج مصر من أجل التشجيع على الإستثمار فى العملة الجديدة .

جدير بالذكر أن البنك المركزى قد أعلن عن تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات وذلك تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزى، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما فى دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، وذلك فى إطار إستكمال خطوات أنتشار وتداول العملات المشفرة.

الجنيه الجنيه المصري عملات رقمية العملة الرقمية للبنك المركزى ميرفت الكسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. نائبة: الجلسات تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية|تحذيرات بحرية وبرية من تايوان بسبب إعصار «هايكوي»

9 أيام .. بشرى سارة بشأن الإجازات خلال شهر سبتمبر

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ