منها آيفون 15.. أكثر من 10 هواتف سيعلن عنها هذا الشهر|تعرف عليها

قامت العديد من العلامات التجارية لتصنيع الهواتف الذكية، بتأكيد موعد الإعلان عن أحدث إصداراتها، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق إصدارات جديد لا تعد ولا تحصى من الهواتف الذكية، ومن المؤكد أن تصل إلى الأسواق العالمية أكثر من 10 هواتف جديدة بمواصفات ومميزات جبارة، سنستعرضها لك فيا يلي.

هواتف ذكية جديدة سيعلن عنها خلال سبتمبر

1. هاتف ريلمي Realme C51:

من المقرر إطلاق Realme C51 في الهند في 4 سبتمبر، أكدت العلامة التجارية ريلمي أن هاتفها الجديد سيتميز بإطار مسطح، على غرار تصميم هاتف iPhone وسيكون متاحا باللون الأزرق، وسيتم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وأخيرا، سيحمل دعم الشحن بقوة 33 وات.

Realme C51

2. هاتف موتورولا Motorola Moto G54:

من المقرر أن يتم إطلاق هاتف Motorola Moto G54 رسميا في الصين في 5 سبتمبر، كشفت الإعلانات التشويقية الرسمية للعلامة التجارية عن الجوانب الرئيسية للمنتج، حيث سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7020 وسيتم دعمه ببطارية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 30 وات.

وسيتم تزويده بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ومن المتوقع أن يتوفر بسعر يبدأ من 180 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) في الهند.

Motorola Moto G54

3. سلسلة iPhone 15:



حددت شركة آبل موعد إطلاق هواتف iPhone 15 في 12 سبتمبر، سيتم الكشف عن تشكيلة iPhone 15 كما هو الحال في السنوات السابقة، في أربعة طرز هي: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، يمكن تسمية الإصدار المتطور “Pro Max” بـ iPhone 15 Ultra.

ومن المتوقع أن تأتي جميع الهواتف الأربعة مزودة بجزيرة ديناميكية ومنفذ USB من النوع C. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي طرازات Pro على زر عمل جديد، وسيتم تجهيز Pro Max بعدسة تكبير منظار.

iPhone 15

4. هاتف غامض من هونر:

حددت شركة هونر موعد إقامة حدثها الجديد في الصين يوم 13 سبتمبر، وأكدت العلامة التجارية أنها ستكشف النقاب عن هاتف جديد قابل للطي في هذا المؤتمر، ولو توضح الشركة أو التسريبات الاسم الفعلي لهذا المنتج، تقول التسريبات أنه يمكن أن يكون إما Honor Magic Vs 2 أو Honor Magic V2 Lite.

ويشاع أن جهاز Honor Magic Vs 2 هو جهاز قابل للطي مخصص للأسواق للعالمية، مثل سلسلة Huawei Mate Xs، ومن ناحية أخرى، يُقال إن هاتف Honor Magic V2 Lite هو الهاتف الذكي القابل للطي الأكثر تكلفة والذي سيتم إصداره هذا العام.

5. هواتف Samsung W24 وSamsung W24 Flip:

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج عن هواتفها الجديدة القابلة للطي من سلسلة W في الصين يوم 15 سبتمب،. ومن المتوقع أن يطلق على هذه الهواتف اسم Samsung W24 وSamsung W24 Flip.

وعلى غرار هواتف سلسلة W السابقة، من المتوقع أن يتم إعادة تسمية الجيل الحالي من هواتف Galaxy Z القابلة للطي من الشركة، لذا سيكون W24 وW24 Flip إصدارين أساسيين متميزين من Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5، على التوالي، ومن المحتمل أن تحتوي هذه الأجهزة على عناصر تصميم إضافية لتمييز نفسها عن النماذج العادية.

6. هاتف ريلمي Realme Narzo 60x:

أثارت شركة ريلمي التشويق حول هاتف جديد يسمي Realme Narzo 60x والذي من المقرر إطلاقه لأول مرة قريبا في الهند، ومن المفترض أن يصبح رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ووفقا للعرض التشويقي والاسم، يمكن أن يكون Realme 11x 5G مُعاد تسميته، ولكن قد يكون أو لا يكون هناك بعض التغييرات.

Realme Narzo 60x

7. هاتف هونر Honor 90:

ومن المتوقع إطلاق هاتف هونر Honor 90 في الهند هذا الشهر، لم تكشف العلامة التجارية عن التاريخ المحدد بعد، ومع ذلك، يشير التسريب إلى أنه قد يصبح رسميا في 21 سبتمبر، يأتي الهاتف بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1.5K وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1، ويتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن بقوة 66 وات.

Honor 90

8. سلسلة Xiaomi 13T:



وفقًا للتسريبات الأخيرة، ستطلق شركة شاومي سلسلة Xiaomi 13T في سبتمبر، وستتكون التشكيلة من هاتفين هما: Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro، وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الاحترافي سيكون نسخة معدلة من Redmi K60 Ultra مع أجهزة كاميرا أفضل تعمل بتقنية Leica، وسيحتوي الإصدار العادي على إعداد كاميرا منخفض المستوي وعلى معالج أقل قوة.

وفي كلتا الحالتين، سيبدو كلا الهاتفين متطابقين من حيث التصميم، سيعتمد مظهرهم على سلسلة Xiaomi 13 ومجموعة Redmi K60، ومن المتوقع أن يبدأ سعر Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro من 549 جنيها إسترلينيًا و 699 جنيهًا إسترلينيا على التوالي.

Xiaomi 13T

9. هاتف تكنو Tecno Phantom V Flip:

قد يظهر Tecno Phantom V Flip لأول مرة في سبتمبر، وسيكون أول هاتف ذكي قابلاً للطي من تكنو ويمكن أن يكون بأسعار أقل من المنافسين، وسيكون تصميمه فريدًا لأنه سيحتوي على شاشة دائرية مقاس 1.32 بوصة داخل حلقة الكاميرا، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8050 وسيتم دعمه ببطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة.

والأهم من ذلك أنه سيحتوي على شاشة قابلة للطي رأسيا بقياس 6.9 بوصة بدقة FHD+، وسيصل أيضًا مزودًا بكاميرا مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل + 13 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Tecno Phantom V Flip

10. هواتف موتورولا Edge 40 Neo وEdge 2023:

من المتوقع إطلاق هاتفي موتورولا Motorola Edge 40 Neo وMotorola Edge 2023 في سبتمبر، سيكون الأول منتجا جديدا، في حين أن الأخير هو Motorola Edge 40 الذي تم تغيير علامته التجارية للولايات المتحدة.

ووفقا للتسريبات، سيأتي جهاز Edge 40 Neo بشاشة من نوع pOLED، بقياس 6.55 بوصة بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، ومعالج ميدياتك Dimensity 1050، وإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية 5000 مللي أمبير وشحن 68 وات.

11. هاتف أوبو Oppo A38:

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Oppo A38 في الهند في سبتمبر، سيكون هاتفًا ذكيًا بميزانية 4G فقط، ووفقا للتسريبات، سيحتوي الهاتف على شاشة مقاس 6.56 بوصة بدقة HD + ، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وهيكل مسطح بتصنيف IP54، سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85 وسيتم دعمه ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

وسيصل مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بصمة مثبت على الجانب وفتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

Oppo A38

12. هاتف OnePlus Open:

ترددت شائعات سابقا عن إطلاق هاتف OnePlus Open في سبتمبر، سيكون أول هاتف ذكي قابل للطي للعلامة التجارية وان بلس، ويقال إن الهاتف يأتي بتصميم يشبه الصندوق، وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة خارجية مقاس 6.3 بوصة وتردد 120 هرتز، وسيعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، ونظام كاميرا ثلاثي تم ضبطه بواسطة Hasselblad، وبطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن بقوة 67 وات.

