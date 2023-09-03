بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة| فيديو

أصبح IAA Mobility معرض فرانكفورت للسيارات سابقًا قاب قوسين من بدايته في ألمانيا، وتجري الأحداث هذه الأيام في ميونيخ، وستكون مرسيدس-بنز متواجدة هناك بقوة بأسطول من السيارات، ومن بينها سيكون مفهوم فئة CLA، الذي تم عرضه هنا بنظرة مظللة على مقطعه الأمامي، وستظهر السيارة لأول مرة بالكامل في 3 سبتمبر.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

ستكون فئة Concept CLA أول من يركب على طراز Mercedes Modular Architecture (MMA) الجديد، علاوة على ذلك، تقول مرسيدس إن الطراز Concept CLA Class يبلغ مداه 466 ميلاً مع استهلاك يبلغ حوالي 12 كيلووات في الساعة لكل 100 كيلومتر. فيما يتعلق بكيفية سير الأمر بالضبط، فمن المفترض أن يكون هذا شيئًا تشاركه العلامة التجارية الألمانية لأول مرة.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

وتشير الصورة التشويقية إلى أن سيارة Concept CLA ستتميز بتصميم مميز مقارنة بنماذج EQالمتوفرة حاليًا من مرسيدس. ميزة الشبك أكبر حجماً، ولا يبدو أنه متصل بالمصابيح الأمامية كما نرى في EQEوEQS. وعلى الرغم من أنها من الناحية الفنية مركبة مفهوم، إلا أنها يجب أن تقوم بمعاينة نموذج إنتاج الجيل التالي، وبالنظر إلى أن فئة CLAالحالية قد تلقت للتو عملية تحديث لعام 2024، فإننا لا نزال بعيدين بعض الوقت عن وصول سيارة CLAالكهربائية إلى الشوارع.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

وقال أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز: "إن الطراز Concept CLA Class هو الرائد لمجموعة جديدة تمامًا من السيارات الكهربائية الأولى التي ستكون بمثابة بوابة إلى عالم مرسيدس بنز". "سنعمل على رفع مستوى عروضنا في هذا القطاع بشكل كبير - والتي تم تطويرها من الصفر على منصة MMA الجديدة المخصصة لدينا. تم تصميم كل هذه النماذج لتحقيق مهمة واحدة: إعادة تعريف كل جانب من جوانب ما يمكن أن يتوقعه العملاء في هذا التنسيق."