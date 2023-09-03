عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة| فيديو

بمواصفات فاخرة..
بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديد

أصبح IAA Mobility  معرض فرانكفورت للسيارات سابقًا قاب قوسين من بدايته في ألمانيا، وتجري الأحداث هذه الأيام في ميونيخ، وستكون مرسيدس-بنز متواجدة هناك بقوة بأسطول من السيارات، ومن بينها سيكون مفهوم فئة CLA، الذي تم عرضه هنا بنظرة مظللة على مقطعه الأمامي، وستظهر السيارة لأول مرة بالكامل في 3 سبتمبر.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

ستكون فئة Concept CLA أول من يركب على طراز Mercedes Modular Architecture (MMA) الجديد، علاوة على ذلك، تقول مرسيدس إن الطراز Concept CLA Class يبلغ مداه 466 ميلاً مع استهلاك يبلغ حوالي 12 كيلووات في الساعة لكل 100 كيلومتر. فيما يتعلق بكيفية سير الأمر بالضبط، فمن المفترض أن يكون هذا شيئًا تشاركه العلامة التجارية الألمانية لأول مرة.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

وتشير الصورة التشويقية إلى أن سيارة Concept CLA ستتميز بتصميم مميز مقارنة بنماذج EQالمتوفرة حاليًا من مرسيدس. ميزة الشبك أكبر حجماً، ولا يبدو أنه متصل بالمصابيح الأمامية كما نرى في EQEوEQS. وعلى الرغم من أنها من الناحية الفنية مركبة مفهوم، إلا أنها يجب أن تقوم بمعاينة نموذج إنتاج الجيل التالي، وبالنظر إلى أن فئة CLAالحالية قد تلقت للتو عملية تحديث لعام 2024، فإننا لا نزال بعيدين بعض الوقت عن وصول سيارة CLAالكهربائية إلى الشوارع.

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة

وقال أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز: "إن الطراز Concept CLA Class هو الرائد لمجموعة جديدة تمامًا من السيارات الكهربائية الأولى التي ستكون بمثابة بوابة إلى عالم مرسيدس بنز". "سنعمل على رفع مستوى عروضنا في هذا القطاع بشكل كبير - والتي تم تطويرها من الصفر على منصة MMA الجديدة المخصصة لدينا. تم تصميم كل هذه النماذج لتحقيق مهمة واحدة: إعادة تعريف كل جانب من جوانب ما يمكن أن يتوقعه العملاء في هذا التنسيق."

مرسيدس كالينيوس CLA Class MMA مرسيدس بنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

أقل من 150 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

5 سيارات جديدة موديل 2023 بأسعار تتخطى المليون جنيه

أقل من 90 ألف جنيه.. سيارة مستعملة بمواصفات مميزة

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

سعر سكودا سوبيرب الجددية موديل 2023

أسعار سكودا كاميك موديل 2023

الكهرباء ولا البنزين.. مواجهة بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني هوراكان| فيديو

الدركسيون ثقيل.. اعرف أهم أسباب المشكلة

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي سري للأميرة ديانا يكشف سرا خطيرا.. تفاصيل

كاتب صحفي: الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني لمصر.. والدولة تعتمد عليهم للتنمية|فيديو

عبر أوكرانيا.. غازبروم تعتزم شحن 41.5 مليون متر من الغاز إلى أوروبا

يودع ليفربول اليوم.. إعلامي سعودي: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

آخرها النيجر والجابون.. فرنسا تخسر نفوذها في افريقيا وماكرون يعلن الطوارئ

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

فيديو

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ