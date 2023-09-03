أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

تتعدد أعراض الإصابة بالحساسية، فتارةً تظهرعلى الجلد أوفي الجهاز التنفسي وأيضاً في الجهاز الهضمي نتيجة تناول بعض الأطعمة؛ ومع تعدد أنواع الحساسية تتعدد في المقابل العلاجات الطبيعية والتي يغفلها الكثيرن رغم دورها المذهل في علاج الحساسية والتخفيف من أعراضها.

وفيما يلي نستعرض لكم أهم هذه العلاجات الطبيعية ،وفقا لموقع هيلثى..

1- لبن الزبادي:

تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي علي تحقيق التوازن بين البكتيريا الجيدة الموجودة في الجهاز الهضمي، مايعمل على تعزيزالجهازالمناعي ويجعل الجسم مزوّداً بقدرة هائلة على محاربة الحساسية .

2- التفاح :

يعرف التفاح بأنه قاتل الحساسية بسبب احتوائه على مادة”الكيرسيتين ” المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والفيروسات ؛ بالإضافة إلى قدرته على محاربة أعراض الحساسية .

3- الكُركم :

يتميز الكركم بخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات والتهابات الجسم ما يجعله غذاءً مثالياً لعلاج الحساسية وخاصة حساسية الجيوب الأنفية وسيلان العين.

5- شب الحنكة :

هو نبات صيني يقوم بتنظيم إنتاج مادة كيميائية في الجسم تقلّل الشعور بأعراض الحساسية .

6- الشاي الأخضر أو الأسود:

يحتوي الشاي بنوعيه الأخضر والأسود على مادة ” الكيرسيتين” والتي لها تأثير مضاد للالتهابات وبالتالي التخفيف من أعراض الحساسية .

7- الثوم:

يحتوي الثوم على مركّب كبريتي له خواص مضادة للحساسية كما يعمل على تطهير الجسم وتقوية جهاز المناعة ،لذا ينصح بتناوله بشكل يومي .

8- الزنجبيل :

يعرف بخواصه المضادة للحساسية ويفيد بشكل خاص في معالجة ومواجهة حساسية الأطعمة ، من أجل ذلك يُنصح مرضى الحساسية بخلطه مع الأطعمة التي يتناولونها بشكل يومي.

9- سمك السلمون:

يحتوي على نسب مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تشتهر بخواصها المضادة للالتهابات وخاصة الالتهابات المتعلقة بالحساسية, بالإضافة إلى أن سمك السلمون مصدر غني بالبروتين وفيتامين ” د” .

10- البصل:

يحتوي البصل على مادة” الكيرسيتين” والتي تتميز بخواصها المضادة للالتهابات والحساسية .