أحزان الوسط الفنى.. انهيار عمرو عبد الجليل.. وصدمة وفاة الطفل رابى.. رحيل هانى ويليام تفجع عمرو عبد العزيز

سادت الفترة الأخيرة حالة من الحزن داخل الوسط الفنى بعد فقدان عدد من المبدعين أو من ذويهم وهو الأمر الذى تسبب فى خلق حالة من الحزن الشديد ولعل أخرها وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز حالات الوفاة التى تأثر بها الوسط الفنى.

عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

الشاعر كريم العراقى

بينما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي وفاة الشاعر كريم العراقي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.

وكتب عارف على صحفته: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل في أبوظبي".



وكان كريم العراقي قد أصيب منذ ما يقرب من عام بمرض السرطان وخضع خلال الفترة الماضية للعديد من العمليات الجراحية إلا أن حالته بدأت تسوء يوما بعد الأخر إلى أن وافته المنية.

الطفل رابى

وصدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بالرحيل المفاجئ للفنان الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته وأعلن المخرج المصري تامر كرم، عن وفاة أصغر ممثل في مصر، الفنان رابي أحمد ووالده، في حادث سير بسيارته، مساء أمس الخميس، حيث كتب تامر كرم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال خلاله :

« إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الآلم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير..

ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء».

ياس خضر

كما توفي خلال الساعات الماضية الفنان العراقي المبير ياس خضر، عن عمر يناهز 85 عاما ، بعد صراع مع المرض .

كان قد نقل الفنان الراحل ياس خضر من مستشفي ابن سينارالمختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مستشفي مدينة الطب ببغداد أيضاً، وقد تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية.

كما تم وضع أجهزة طبية على جسم الراحل من أجل سحب المياه من جسمه بعد أن بدأت وظائف الكلى لديه لا تعمل

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.

المنتج هانى ويليام

وأعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن وفاة المنتج هاني ويليام ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وقال عمرو عبد العزيز :“مشيت بدرى قوووى يا هاني ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقى العزيز المنتج هاني وليام فى ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة”.