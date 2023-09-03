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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسورة كشفت جريمتهما.. حكاية عشيقين ألقيا طفلتهما في مقلب قمامة بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط عشيقين بالسجن 3 سنوات لإلقائهما طفلتهما بمقلب قمامة في مركز القوصية بأسيوط.

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صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس، نائبا رئيس المحكمة، والمستشار محمد أبو سداح، عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.

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تعود وقائع القضية رقم 3577 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة القوصية بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بمقلب قمامة بمدخل قرية الشيخ داود وبيده أسورة مدون عليها اسم والدتها دون وجود عنوان محل إقامتها، وقام بنقلها إلى مستشفى القوصية المركزي.

 

وفاة طفلة

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة النقيب إسلام وحيد الجاحر، معاون مباحث مركز شرطة القوصية، وتوصلت التحريات إلى أن والدة الطفلة تدعى "ليلى. ن"، 21 عاما، ووالدها يدعى "مصطفى. م"، 36 عاما، مقيمان مدينة القوصية.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، حيث كان المتهم دائم التردد على منزل المتهمة، وكانا يقيمان علاقة غير شرعية نتج عنها الحمل سفاحا، وقام المتهم بإلقاء طفلتهما بعد ولادتها في مقلب قمامة.

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