سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

قد لا يشعر الغالبية بلدغ البعوض على الفور، ولكن في المقابل قد ينتفخ مكان اللدغة ويرافق ذلك الشعور بحكة شديدة.

ووفقا لبحث قام به الدكتور سرمد مزهر من لندن أن سبب عدم الشعور بلدغة البعوض إن الطريقة التي يلدغ بها البعوض هي في عادة لا تستطيع الشعور بها.

وأوضح في البحث الذى نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية أن إناث البعوض هي التي تقوم باللدغ، وذلك لأنها قد تحتاج إلى تغذية إضافية وذلك حتى تتمكن من إعالة صغارها

وفقا للصحيفة الديلي ميل يعد السبب وراء عدم الشعور بأي شيء، هو أن لعاب إناث البعوض له تأثير مماثل للمخدر حيث تقوم الحشرات بحقن مخدر موضعي على منطقة الجلد حتى لا يتمكن الملدوغ من الشعور بأي من الإبر التي يتم إدخالها إلى الجلد.